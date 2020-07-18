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В Нью-Йорке приступили к четвертой фазе снятия ограничений из-за коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Нью-Йорк с 20 июля вступит в 4-ю фазу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В городе откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, а также кинопроизводство на открытом воздухе. Об этом сообщает New York Times в пятницу, 17 июля.

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Отмечается, что при этом закрытыми останутся торговые центры, музеи, и кинотеатры.

«Город Нью-Йорк вступит в четвертую фазу в понедельник. Знаковый момент для нас. Теперь каждый регион штата будет на четвертом этапе. Больше фаз нет, так что мы все на последнем этапе открытия», - заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Губернатор напомнил, что четвертый этап разрешает открыть школы в соответствии с инструкциями штата, позволяет не связанные с риском активности на улице при посещаемости, достигающей 33% по сравнению с обычными временами.

«Сюда относятся ботанические сады и зоопарки, например», - указал Куомо. Он уточнил могут впускать 33% от максимального числа возможных посетителей.

По словам губернатора, возобновятся спортивные игры при отсутствии болельщиков, будет разрешена работа медиа-индустрии на улице, в частности производство кино и телевизионных шоу.

При этом закрытыми остаются залы ресторанов, торговые центры, музеи, спортзалы, кинотеатры.

Ранее в пятницу директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джон Бруно сообщил, что около 20% жителей Нью-Йорка обладают антителами к коронавирусу.

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