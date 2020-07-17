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Антитела к коронавирусу обнаружили почти у 20% жителей Нью-Йорка

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Около 20% жителей Нью-Йорка обладают антителами к коронавирусу. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно.

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«Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей [города] Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — цитирует «РИА Новости» заявление Бруно.

Он отметил, что пока преждевременно обсуждать, есть ли коллективный иммунитет, так как всё еще изучается продолжительность присутствия антител в организме человека.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 6 июля обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот своими заявлениями усугубляет ситуацию с коронавирусом.

В тот же день Трамп заявил, что в США смертность «почти самая низкая в мире» и количество смертей сократилось в 10 раз по сравнению с пиковым показателем в стране.

Вместе с тем, по мнению экс-помощника американского президента Джона Болтона, Трамп не справляется с эпидемией коронавируса в стране.

По данным Worldometer на 17 июля, в США зафиксировано 3,7 млн случаев заболевания COVID-19, 1,6 млн человек выздоровели, 141,5 тыс. пациентов скончались.

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