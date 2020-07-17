В Госдуме назвали кощунством конфискацию медалей в честь 75-летия Победы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством и издевательством над старшим поколением задержание Службой безопасности Украины (СБУ) участника Великой Отечественной войны и конфискацию медалей в честь 75-летия Победы, предназначенных для ветеранов в Харькове. Об этом он заявил ТАСС 17 июля.

«Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы — кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками», — сказал парламентарий.

По словам Слуцкого, преследование оставшихся в живых ветеранов — это «черная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ».

Как сообщил на своей странице в Facebook глава городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Харькове Андрей Лесик, в ночь с 12 на 13 июля Служба безопасности Украины задержала на границе с Россией бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева, который возвращался из Белгородской области.

Его обыскали на пункте пропуска «Гоптовка» вместе с дочерью конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина и 90-летним ветераном Великой Отечественной войны. У Исаева конфисковали 50 медалей в честь 75-летия Победы, которые предназначались для ветеранов, проживающих в Харькове.

С 2015 года на Украине активно проходит декоммунизация, в рамках которой переименовывают города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в мае 2016 года. В сентябре 2019 года окружной городской суд признал переименование незаконным и отменил это решение.

2 июня прошлого года памятник маршалу Жукову в Харькове повалили активисты организации «Национальный корпус» и экстремисты из «Правого сектора» (обе организации запрещены в России). Инцидент произошел во время съезда партии «Доверяй делам». В феврале 2020 года минкульт Украины отказался считать бюст Жукова в Харькове памятником.