Глава РФПИ прокомментировал заявления Британии о «хакерских атаках»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в пятницу, 17 июля, в интервью RT, что обвинения Британии в адрес России в «хакерских атаках» на разработчиков вакцины от COVID-19 вызывают удивление.

«Во-первых, удивляет время появления таких заявлений — это произошло на следующий день после того, как мы объявили, что, возможно, станем первой страной, получившей одобрение вакцины, которого мы ожидаем в августе текущего года. Мы полагаем, что это будет одна из наиболее эффективных вакцин в мире», — сказал он.

Дмитриев отметил, что выпуск вакцины позволит не только начать ее массовое применение в России в сентябре, но и сотрудничать с другими странами мира.

Создание лекарства, по словам главы РФПИ, станет результатом успешной и эффективной работы, которую проделали учёные во время создания других вакцин, в том числе от вируса Эболы.

Он подчеркнул, что исследования, приведшие к созданию российскими учёными вакцины, хорошо задокументированы.

Ранее, 16 июля, Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса.

Сразу после этого заявления британской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам.