В Северодонецке задержали мужчину по подозрению в посягательстве на целостность Украины

Украинские правоохранители задержали в Северодонецке одного из организаторов референдума о создании Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщается на сайте Службы безопасности Украины 17 июля.

«Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Имя подозреваемого Службой безопасности не сообщается, на сайте опубликовано его фото со скрытым лицом.

Агентство «РБК-Украина» сообщает, что речь идет о бывшем сотруднике украинского министерства инфраструктуры, руководившем с 2010 года управлением транспорта Луганского горсовета, Андрее Андрееве.

По сведениям Службы безопасности, задержанный является бывшим украинским чиновником, который работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).