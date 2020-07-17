Президент Грузии пожаловалась на травлю со стороны журналистов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в пятницу, что не понимает, почему к ее высказываниям цепляются журналисты, отметив, что «устала от издевательств со стороны некоторых телеканалов».

«Если вы не понимаете грузинский, не можете прочесть предложение до конца, это ваша проблема. Попытки обидеть меня выглядят очень забавно», — приводит ее слова информагентство News.On 17 июля.

Политик родилась и выросла во Франции и нередко попадает в неловкие ситуации из-за недостаточного владения грузинским языком, отмечает агентство «Sputnik Грузия».

Комментируя резонансное дело об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, грузинский лидер сказала: «Я знаю о мужестве, когда драка происходит один на один. Я не знаю о групповом, агрессивном и насильственном мужестве». В ответ омбудсмен Нино Ломджария отметила, что насилие есть насилие, независимо от того, совершают его один на один или группой.

«Я не говорила ни о драке, ни о разборке. Я сказала, что мужество заключается не в насилии, не в групповом насилии. Мужество — в признании и раскаянии», — отметила Зурабишвили.