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Президент Грузии пожаловалась на травлю со стороны журналистов

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Georgia Presidential Admin
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в пятницу, что не понимает, почему к ее высказываниям цепляются журналисты, отметив, что «устала от издевательств со стороны некоторых телеканалов».

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«Если вы не понимаете грузинский, не можете прочесть предложение до конца, это ваша проблема. Попытки обидеть меня выглядят очень забавно», — приводит ее слова информагентство News.On 17 июля.

Политик родилась и выросла во Франции и нередко попадает в неловкие ситуации из-за недостаточного владения грузинским языком, отмечает агентство «Sputnik Грузия».

Комментируя резонансное дело об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, грузинский лидер сказала: «Я знаю о мужестве, когда драка происходит один на один. Я не знаю о групповом, агрессивном и насильственном мужестве». В ответ омбудсмен Нино Ломджария отметила, что насилие есть насилие, независимо от того, совершают его один на один или группой.

«Я не говорила ни о драке, ни о разборке. Я сказала, что мужество заключается не в насилии, не в групповом насилии. Мужество — в признании и раскаянии», — отметила Зурабишвили.

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