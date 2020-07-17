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В Бразилии заявили о выходе страны на плато по заболеваемости COVID-19

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Фото: REUTERS
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Бразилия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией и находится в середине вспышки. Об этом рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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По его словам, количество новых выявленных случаев стабилизировалось и находится на отметке в 40–50 тыс. Райан добавил, что ежедневный прирост инфицированных, подобный тому, что был в апреле и мае, тоже не наблюдается. Однако пока количество случаев не сокращается на ежедневной основе.

Кроме того, директор программы заявил, что Бразилия на сегодняшний день вышла на плато по заболеваемости. При этом количество летальных исходов на данный момент не снижается, но это произойдет автоматически, как и в случае с другими странами, пишет «РИА Новости».

14 июля сообщалось, что компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «ХимРар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.

По данным Worldometer на 17 июля, Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране насчитывается более 2 млн инфицированных, число летальных исходов составляет более 76,9 тыс., выздоровело около 1,3 млн пациентов.

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