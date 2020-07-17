В Совфеде прокомментировали возможные санкции США против Турции за С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию уже идут и не остановятся, несмотря на угрозу санкций США. Об этом заявил в пятницу, 17 июля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса», — цитирует сенатора «РИА Новости» .

Джабаров отметил, что президент Турции не тот человек, чтобы поддаваться таким угрозам со стороны Вашингтона.

«[Реджеп Тайип] Эрдоган парень упертый, на него вряд ли это подействует», — считает он.

Ранее в пятницу член палаты представителей США, республиканец Адам Кинзингер сообщил, что в конгресс внесли законопроект о санкциях против властей Турции за закупку российских ЗРК.

Документ назвали «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». В сообщении отмечалось, что приобретение комплексов является существенной сделкой.

Согласно закону о противодействии противникам США с помощью санкций сделка потребует в ответ введения ограничений.

По словам конгрессмена, год назад члены НАТО предупреждали Турцию об этой сделке с Россией в отношении вооружений.

В начале июня в секретариате оборонной промышленности Турции сообщили, что Москва и Анкара достигли соглашения по поставке второго комплекта систем ПВО С-400.

Москва и Анкара заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Вашингтон был недоволен сделкой и неоднократно грозился ввести ограничения против Турции. В конце мая 2020 года заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер упомянул о готовящихся ограничениях в отношении турецкой стороны

ЗСК С-400 «Триумф» — способен уничтожать современные цели воздушного нападения, например, баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.