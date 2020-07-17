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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы об установлении новых цен на газ для промышленности с 1 августа 2020 года (639/20 и 638/20). Документ был официально опубликован на портале правовой информации 17 июля.

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Приказ о ценах на газ для промышленности опубликован без приложений с ценами.

Накануне был опубликован приказ, касающийся цен на газ для населения.

Так, для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областей с 1 августа цена газа за 1000 куб. м составит 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей стоимость будет немного ниже — 3871 рубль, а газ для жителей Астраханской области обойдется в 3597 рублей.

В апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ. Как отметил тогда замруководителя службы Виталий Королев, тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители, однако в связи с экономической ситуацией, вызванной COVID-19, индексацию лучше отменить.

В конце прошлого года ФАС прогнозировала, что плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%.

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