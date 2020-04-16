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ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась в правительство с предложением не индексировать с июля тарифы на газ для населения. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил на заседании Совета Федерации замруководителя службы Виталий Королев.

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«Тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители в этой ситуации. С такой инициативой мы выступили», — сказал Королев.

Предполагалось, что цены на газ для граждан и промышленных предприятий вырастут с 1 июля 2020 года на 3%, как это предусмотрено макропрогнозом.

«Однако, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы ФАС.

В начале марта в Совфеде заявили о подготовке к выравниванию тарифов на электроэнергию в регионах до средних по стране. Эта инициатива, по мнению парламентариев, может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию.

Тогда же ФАС поддержала продление программы по льготным тарифам на электроэнергию для Дальневосточного федерального округа (ДФО) за счет европейской и уральской частей страны. Подразумевалось, что именно высокие тарифы — одна главных причин, которые тормозили поток инвестиций в ДФО.

В конце прошлого года ФАС прогнозировала, что плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%.

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