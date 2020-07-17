Агутин рассказал об измене Варум

Певец Леонид Агутин признался, что несколько лет назад его брак с исполнительницей Анжеликой Варум чуть не распался из-за измены с его стороны.

Агутин рассказал, что с момента свадьбы у них с Варум были идеальные отношения. Однако «несчастный случай», как называет инцидент сам исполнитель, произошел с четой в 2011 году в Юрмале на праздновании окончания фестиваля «Новая волна».

Певец вместе с коллегами отмечал окончание мероприятия, пока его супруга отдыхала в гостиничном номере. А утром в СМИ появились фотографии, на которых он целовал незнакомую девушку.

Исполнитель отмечает, что из-за злоупотребления алкоголем не смог вспомнить событий того вечера. Варум же собрала вещи, уехала к маме и перестала отвечать на звонки. Супруга была обижена, а муж мучился чувством вины.

Супругам впоследствии пришлось встретиться на концерте и вместе выступать, но за сценой они не общались.

По словам Агутина, их брак спасло решение Варум, когда после очередного выступления она пришла в номер к мужу, поняв, что сам он поговорить о случившемся не решится. «Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — приводит издание StarHit слова певца 16 июля.

Агутин и Варум вместе с 1997 года. Они поженились 18 июля 2000 года в Венеции.

Ранее в пятницу певец, композитор Владимир Пресняков рассказал, что долгое время не хотел жениться на своей избраннице, исполнительнице Наталье Подольской, отмечает «Федеральное агентство новостей». По словам музыканта, до встречи со священником он не верил в брак.