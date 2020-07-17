Подземный музей хотят создать в Нижнем Новгороде

Подземный музей или галерея может появиться возле Нижегородской ярмарки. Такую идею озвучили архитекторы бюро Megabudka, которые представили предварительную концепцию благоустройства. Как отметил архитектор бюро Артем Укропов, на площади Ленина есть неиспользуемый проезд под землей.

«Мы предлагаем сделать там музей археологии или галерею. За счет перепада рельефа мы получим вход со стороны Ярмарочной площади», — сказал Укропов.

Планируется объединить в единую безбарьерную среду площадь Ленина, Ярмарочную площадь, территории возле павильона № 1, нового павильона и сквера Бетанкура. Всё пространство разделят на зоны, которые наполнят разными объектами, передает ИА «НьюсНН». На лестнице центральной части площади обустроят амфитеатр, откуда можно будет смотреть на Главный ярмарочный дом. Во время мероприятий он будет превращаться в трибуну.

Напомним, в Нижнем Новгороде закрывают парк «Швейцария». Он будет недоступным для посещения до 2021 года. Причина — начало работ по благоустройству к 800-летию города. Контракт на ремонт парка был заключен 7 июля. Сейчас там ведутся восстановительные работы.