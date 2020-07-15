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Парк «Швейцария» закрывается в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде закрывают парк «Швейцария». Он будет недоступным для посещения до 2021 года. Причина – начало работ по благоустройству к 800-летию города.

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Контракт на ремонт парка был заключен 7 июля. Уже сейчас там начинаются восстановительные работы. Специалисты должны отреставрировать ограду, укрепить ее основание, восстановить все дорожки для прогулок.

Как пишет ИА «НьюсНН», в планах также оздоровить деревья, а общую площадь озелененной территории увеличить более чем на 3%.

Стоимость работ составит 3,7 млрд рублей. Облагородить предстоит территорию общей площадью 52,2 га. МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» заключило договор на выполнение работ с АО «Группа компаний ЕКС»

Первый этап восстановления парка «Швейцария» обсуждался с представителями различных организаций. План благоустройства был скорректирован после встречи губернатора Глеба Никитина с активистами.

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