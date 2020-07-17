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Дату открытия Матросского бульвара объявили в Севастополе

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Матросский бульвар в Севастополе 1 августа торжественно откроют после реконструкции. Об этом на заседании правительства города сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Работы на завершающей стадии. Понятно, что у этого места очень большая история, поэтому хочется сделать не просто тривиальное перерезание ленточки на объекте благоустройства, а событие, которое нам расскажет об истории Матросского бульвара, замечательных объектах, которые там в свое время появлялись, а сейчас восстановлены. Это будет еще один праздник для горожан», — рассказал Развожаев.

Ранее открытие Матросского бульвара планировалось на День города (4 июня), напоминает онлайн-газета «Новый Севастополь». Его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Севастополе стартовала реконструкция парка имени Байды. Здесь планируется установить освещение и новые объекты инфраструктуры. Предусмотрено разделение территории парка на тематические зоны для детского и взрослого отдыха. Из парка уберут трансформаторную подстанцию.

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