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«Если будет возможность выступать за другую сборную — я уйду»

Вице-чемпион Европы-2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов — о возможной смене спортивного гражданства и отъезде Матвея Волкова
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российские легкоатлеты начинают смотреть в сторону других сборных. Представители этого вида спорта почти пять лет ждали, когда им разрешат выступать под флагом России, но из-за допингового скандала ситуация становилась только хуже. Кризис достиг апогея, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила к 1 июля многомиллионный штраф в пользу World Athletics. После этого наши спортсмены, похоже, окончательно потеряют возможность выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе (решение примет совет World Athletics 29-30 июля). Глава ВФЛА Евгений Юрченко подал в отставку, а многие легкоатлеты начали думать о смене гражданства.

Первым стал один из самых перспективных шестовиков мира 16-летний Матвей Волков. Его родители решили, что восходящая звезда будет выступать за Белоруссию. Ведущие атлеты национальной команды, включая чемпионов мира Сергея Шубенкова, Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, не исключают варианта, при котором им тоже придется менять спортивное гражданство. Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов, например, не скрывает, что других вариантов просто не остается. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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— Как пережили 1 июля, когда легкоатлетам дали понять, что денег на выплату штрафа нет?

— Я догадывался, что ВФЛА не заплатит. Но всё равно было горько. Будем ждать конца июля, когда пройдет заседание Совета международной федерации World Athletics. Тогда ситуация должна стать чуть яснее. Какие-то мысли насчет того, что делать дальше, есть. Надо будет принимать какое-то решение. Пока я сосредоточен на своей подготовке. Стараюсь сильно не задумываться о проблемах, потому что эмоциональная составляющая ощутимо влияет на здоровье и форму. От меня пока всё равно ничего не зависит, поэтому лучше концентрироваться на тренировках — вот это на 100% моя зона ответственности.

— Как восприняли новость о том, что ваш коллега Матвей Волков перебирается в Белоруссию?

— Я рад за него. Это ожидаемо. Правда, несколько удивился, что именно в Белоруссию. Думаю, с его потенциалом Матвей мог рассчитывать на переезд в любую страну. У него все карты на руках.

— Волков-младший никогда не выступал за Россию, и у него проблем с переходом возникнуть не должно. Что делать вам?

— Однозначного ответа пока нет. Нужно ждать пояснений от World Athletics. Я выступал за сборную России один раз в своей жизни, в 2015 году. После этого — только в нейтральном статусе. Придется ли мне в случае перехода сидеть на трехлетнем карантине? Пока не до конца понятно.

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— Выяснением подробностей занимается ваш менеджер?

— Да, Ольга Назарова. Она лучше разбирается в этом вопросе.

— Она же — менеджер Марии Ласицкене, которая тоже не исключает своего перехода в другую сборную.

— Думаю, сейчас практически все наши ведущие спортсмены не исключают перехода в другие сборные. Что еще остается?

— Грустно от этой безысходности?

— Безумно грустно. Обидно, что все могут разбежаться, и печально, что наше поколение, которое ни в чем не виновато, попало в такую беду. Представляете, у скольких людей отобрали мечту? Мы ведь все грезили спортивными успехами с детства. Много лет отдали этому, прошли через травмы. И что теперь? Знай, что всё будет так, кто-то мог бы уйти в учебу, пойти по другой стезе. Но сейчас-то прошлого не вернуть. И те, кто посвятил себя легкой атлетике, оказываются в тупике. От этого огромное разочарование. Наш вид спорта в России гибнет. Горько.

— Злость есть?

— На федерацию. Легкую атлетику и свою Родину я меньше любить не стал, Челябинск всегда будет родным городом. Но нам не оставляют выбора. Не скрываю: если будет возможность выступать за другую сборную — я уйду. Ведь на нас просто наплевали. Вот у нас президент федерации взял и ушел спустя несколько месяцев. Ничего не сделав. И всё! У них ничего не меняется. А в непатриотизме обвиняют спортсменов.

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