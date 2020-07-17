Воинские захоронения восстановили в Тверской области

В Тверской области в этом году работы по восстановлению воинских захоронений при поддержке регионального правительства проводятся в 28 муниципалитетах, в 22 из них всё уже завершено.

Планируется, что к 20 августа будут сданы объекты на остальных территориях, пишут Тверские ведомости. Продолжается высокоточное 3D-сканирование памятников и построение их трехмерной модели для дальнейшего восстановления исторического облика. Проведена съемка 130 захоронений в Твери и 13 муниципалитетах Тверской области. Эти работы будут длиться до конца октября.

Ранее в Тверской области установили 502 знака туристической навигации. Надписи на русском и английском языках разместили на коричневом фоне. Для удобства туристов разработаны два варианта знаков. Первый направляет к воинским захоронениям и братским могилам, памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, а второй обозначает музеи, бывшие дворянские усадьбы, памятники природы, базы отдыха, религиозные объекты.