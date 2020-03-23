Более 500 знаков туристической навигации установили в Тверской области

В Тверской области установили 502 знака туристической навигации на подъездах к достопримечательностям региона. Работы ведутся по поручению губернатора Игоря Рудени.

Специалисты разработали макет и выполнили указатели в едином стилевом решении. Надписи на русском и английском языках разместили на коричневом фоне, пишут «Тверские ведомости».

Для удобства туристов разработаны два варианта знаков. Первый направляет к воинским захоронениям и братским могилам, памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, а второй обозначает музеи, бывшие дворянские усадьбы, памятники природы, базы отдыха, религиозные объекты

Больше всего указателей установили на дорогах Селижаровского, Ржевского и Старицкого районов, а также Осташковского городского округа.

В 2018 году в регионе появились 202 знака туристической навигации.

Ранее в марте сообщалось, что Николаевский собор, считающийся символом Калязина в Тверской области, ждет реставрация. Губернатор принял решение финансировать работы по реставрации за счет регионального бюджета. Для этого собор передали из федеральной собственности в областную.