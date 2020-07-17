Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят мини-альбом

Два экс-участника британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят новый мини-альбом. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил NME.

По словам Маккартни, он давно предлагал Старру совместную работу за рамками The Beatles, пишет сайт kp.ru. В результате музыканты записали обновленную версию трека A Beautiful Night Маккартни с альбома Flaming Pie 1997 года. Композиция вошла в новый мини-альбом.

На нем также можно будет услышать демо-версию трека 1995 года, его альтернативный вариант Run through и Oobu joobu part 5 — разные аранжировки той же композиции и фрагменты из интервью Пола Маккартни и Ринго Старра.

«Я предложил Ринго поработать над этой песней, и всё сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады», — приводит слова Маккартни телеканал «360».

Певец признался, что давно хотел перезаписать эту песню, поскольку ему не очень нравилась первоначальная версия. Также благодаря Старру выйдет новый клип на эту песню.

31 июля Пол Маккартни выпустит свою архивную коллекцию с 32 бонусными треками и книгой, в которой опубликованы фотографии Линды Маккартни, которые еще не видел свет.

7 июля экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр отпраздновал 80-летие. Российские фанаты одними из первых выступили с теплыми словами и пожеланиями кумиру. Ради этого они собрались в онлайн-конференции. Растроганный артист поделился поздравительным видео на своей странице в социальных сетях.