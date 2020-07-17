Более 1,4 тыс. ульяновцев пострадали от укусов клещей

В управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области огласили данные по количеству пострадавших от клещей. На территории области зарегистрировано 1,411 тыс. случаев присасывания этих насекомых. Наибольшее количество пострадавших — жители Ульяновска (950 человек).

Далее идут Мелекесский, Барышский и Ульяновский районы. Меньше всего пострадавших — в Новоульяновске и в Цильнинском районе. Среди пострадавших 413 детей в возрасте до 14 лет.

Как пишет 1ul.ru, пока в региональном Роспотребнадзоре не зафиксировали случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

В конце июня сообщалось, что в Иркутской области из-за укусов клещей пришлось госпитализировать четырех человек. Всего же за медицинской помощью после нападения этих насекомых обратилось более 10,7 тыс. жителей Приангарья.