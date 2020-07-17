Новый очаг АЧС обнаружили на территории Самарской области

В Самарской области обнаружили новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). На этот раз больных животных нашли в Исаклинском районе в деревне Малое Микушкино.

На станцию по борьбе с болезнями животных поступила информация о падеже свиньи в личном подсобном хозяйстве. Ветеринары установили, что эта свинья, а затем еще одна свинья погибли от АЧС.

Вокруг очага АЧС установили первую угрожаемую зону радиусом 5 км. Она охватывает также сельское поселение Большое Микушкино, пишет НИА «Самара».

Установлено, что свинья заболела АЧС из-за того, что ей скармливали отходы из ООО «Красный ключ», Там также был обнаружен очаг инфекции, и туда отправлялось зараженное мясо из Сергиевского района.

Специалисты региональной государственной ветеринарной службы подсчитали, что отчуждению и уничтожению подлежат 209 голов свиней.