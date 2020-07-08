Новый случай африканской чумы свиней выявлен в Самарской области

В Самарской области выявили новый случай африканской чумы свиней. Заболевание подтвердилось у животных в Сергиевском районе.

Патологические материалы были взяты от павшего поголовья свиней в селе Боровка и поселке Рыбопитомник. Лабораторные исследования показали, что погибшие животные были заражены АЧС. В регионе проводят ликвидацию очага заболеваемости, пишет НИА «Самара».

Специалисты сжигают трупы павших животных и дезинфицируют места, где заболело поголовье.

Ранее вирус был выявлен в июне 2020 года в Сызранском районе. Заболевание подтвердилось у павшего кабана на территории охотничьего хозяйства «Старорачейское».