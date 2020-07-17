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Мосприрода предложила горожанам сделать домики для летучих мышей

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Фото: Depositphotos
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Жители Москвы могут смастерить домики для летучих мышей, так как в столице обитают шесть краснокнижных видов. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

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«Мало кто знает, что деревянный дом можно сделать и для рукокрылых, которых в Москве обитает шесть видов, и все они занесены в Красную книгу города. Чтобы помочь летучим мышам, Мосприрода объявляет конкурс на самые надежные, красивые и оригинальные домики для них», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Однако в Минприроды отметили, что эти животные не любят новые домики и чаще всего заселяются в конструкции, которым более двух лет. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что с 2017 года при Московском зоопарке функционирует Центр реабилитации рукокрылых.

Ранее, в мае, в Мосприроде рассказали о том, что в городе увеличилось количество белок за последние 10 лет. Животных стали больше замечать в жилых кварталах города с обилием зелени. Отмечалось, что в последнее время москвичи стали замечать белок, которые активно перемещаются по балконам на уровне крон деревьев. Специалисты с уверенностью сообщили, что мелкие звери могут также навестить кормушку и на окне жилого дома.

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