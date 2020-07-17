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В России заработал оперштаб по поддержке отечественной киноиндустрии

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Оперативный штаб, созданный Министерством культуры России для поддержки отечественной киноиндустрии в ситуации, сложившейся в период пандемии коронавируса, начал свою работу. Об этом заявил журналистам заместитель министра культуры Максим Ксензов в ходе рабочей поездки в Пермь в пятницу, 17 июля.

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«Оперштаб начал свою работу, о результатах вы узнаете. Будут предприняты конкретные шаги», — приводит слова Ксензова ТАСС.

Задачей штаба является разработка мер по выходу из кризиса.

Агентство отмечает, что ранее советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что оперштаб по поддержке индустрии кино подготовит документы для правительства по неотложным мерам и будет работать по двум основным направлениям.

Первое направление — оперативное, с расчетом на июль–октябрь. Нужно решить вопросы по возвращению людей в кинотеатры, организации репертуара и расположению новых релизов. Второе — среднесрочная стратегия для отрасли кино на ближайшие три года.

По словам Толстого, в этой отрасли сложилась критическая ситуация поскольку, например, кинотеатры понесли огромные убытки из-за простоев, а производящим компаниям пришлось откладывать и отменять съемки, теряя при этом деньги.

В конце апреля в Фонде кино сообщили, что помогут пострадавшим в России в период пандемии коронавируса проектам. В фонде также рассмотрят обращения о переносе сроков проката поддержанных им фильмов и о возврате студиями денег.

Ранее 10 апреля председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал пандемию губительной для российской киноиндустрии и кинотеатров. Из-за эпидемиологической ситуации приостановили большую часть съемок, студии терпят убытки из-за простоя. Многие съемки завершатся лишь к концу года. Кроме того, 60–70% доходов от проката приходят от кинотеатров, которые закрылись из-за коронавируса.

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