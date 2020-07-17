Эксперты назвали самые проблемные автомобили на вторичном рынке

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей «Автокод» составили рейтинг подержанных машин, от покупки которых стоит отказаться. Модели попали в список по одной из трех причин: низкая ликвидность, дорогое содержание и ненадежность. Об этом 17 июля пишет Speedme.

Так, лидером рейтинга стала Mazda RX-8. Ее главный недостаток — двигатель объемом 1,3 л. и мощностью 231 л.с. Ресурс мотора составляет всего 100 тыс. км.

Далее следует китайский седан Chery Amulet. Основные «болезни» автомобиля — быстро ржавеющий кузов, ненадежные моторы и некачественная обивка салона.

Французская модель Citroen C5 на третьем месте. Отмечается, что больше всего проблем возникает с электрикой и двигателями, которые не выдерживают российские зимы.

В список попал также Renault Megan третьего поколения, у которого двигатели чувствительны к качеству топлива. Кроме того, часто выходят из строя элементы подвески.

На пятом месте Peugeot 308. У машины часто ломаются 1,6-литровые двигатели и четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

8 июля сообщалось, что в России рынок премиальных автомобилей с пробегом снизился на 12%.