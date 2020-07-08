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В России рынок премиальных автомобилей с пробегом снизился на 12%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С января по май 2020 года в России было продано более 168 тыс. подержанных автомобилей премиум-сегмента, что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 8 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует в рейтинге Mercedes-Benz. Жители России стали обладателями 42 тыс. подержанных легковых автомобилей этого бренда.

На втором месте находится марка BMW, автомобили которой выбрали 40,6 тыс. россиян. Третье место занимает бренд Audi — 30,6 тыс. машин с пробегом.

В список самых продаваемых премиальных автомобилей на вторичном рынке по итогам января — мая 2020 года вошли также Lexus (17 тыс.), Volvo (10,2 тыс.), Land Rover (9,9 тыс.), Infiniti (6,3 тыс.), Porsche (4 тыс.), Jeep (2,6 тыс.) и Jaguar (1,5 тыс.).

25 июня сообщалось, что в мае 2020 года на российском рынке было продано 57 новых автомобилей сегмента luxury, что на 47% меньше, чем год назад.

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