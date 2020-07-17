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В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
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В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В первом полугодии 2020 года количество преступлений в IT-сфере выросло на 92%. Об этом заявил глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов на совещании в пятницу, 17 июля.

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Всего за пять лет количество таких преступлений выросло в 25 раз, сообщает сайт Генпрокуратуры. При этом их раскрываемость низка и не превышает 25%, отметил Краснов.

По информации РЕН ТВ, наибольший рост преступлений в киберсфере произошел, когда россияне находились на карантине. Наиболее популярными стали мошенничества, связанные с онлайн-торговлей (создание сайтов-двойников популярных сервисов, увод денег с банковских карт с помощью вредоносного ПО, недоставка приобретенного товара и т.д.), а также кража средств с банковских карт под предлогом перевода на «безопасный счет».

30 мая источник в правоохранительных органах рассказал, что в МВД ожидают роста киберпреступлений по итогам 2020 года более чем в два раза.

В середине апреля в МВД РФ рассказали, что за три месяца 2020 года в России число преступлений с использованием IT-технологий выросло почти на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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