СК установил факт расстрела нацистами мирного населения Орловской области

Два уголовных дела возбуждены в Орловской области по фактам расстрела нацистами мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Места захоронений найдены в Должанском и Шаблыкинском районах.

По данным следствия, на территории населенного пункта Третье Нижнее Долгое в ходе раскопок были обнаружены четыре скелета. Костные останки имели множественные повреждения, полученные в результате выстрелов. На территории Шаблыкинского района установлено захоронение 14 человек. Они погибли в период оккупации деревни Погорельцево в 1942 году.

Действия оккупантов были подтверждены родственниками погибших, местным населением и архивными документами, пишет InfoOrel.ru.

Следователи проводят проверку по установленным фактам. В частности, проверяются сведения, которые были получены от местных жителей, о причастности к одному из фактов расстрелов финских солдат.

Оккупация Орловской области длилась с октября 1941 по август 1943 года.