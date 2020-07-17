Apple добавит эмодзи с изображением матрешки в новую iOS

В новом обновлении операционной системы iOS 14 от Apple появится новый эмодзи с изображением матрешки. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также новыми стикерами. В семействе Emoji также случится пополнение, включая матрешку», — рассказали в компании.

Кроме того, на iPhone, Mac, iPad и Apple Watch добавят чай баббл (bubble tea), итальянский жест Ma che vuo («что ты хочешь?» — перевод с итальянского), птицу додо, ниндзя, бобра, бумеранг, анатомическое сердце и легкие, символ трансгендерности и другие знаки, пишет телеканал «360».

Новинки вносятся в честь Всемирного дня Emoji, который отмечается 17 июля, пишет «Газета.ру».

В компании отметили, что в обновленной iOS появится больше возможностей для создания собственного образа с Memoji, поскольку появятся новые опции кастомизации. Так, Memoji и стикеры станут еще более выразительными за счет усовершенствованной структуры. В частности, появятся новые головные уборы, включая шапочку медсестры или велосипедный шлем, а также новые прически. Помимо этого, разработчики добавят три новых стикера — для приветствия, смущения и объятий.

Обновление iOS 14 будет доступно уже этой осенью, пишет сайт kp.ru. Официально новую версию операционной системы Apple представила в июне. В число основных нововведений iOS 14 вошли обновленные виджеты, которые можно добавить на основной экран устройства. Помимо этого, владельцы iPhone получат доступ к App Library — специальному разделу, в котором можно будет распределять установленные на гаджете программы по категориям, пишет RNS.

12 июля эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал о скрытых функциях смартфонов. Например, есть функции, которые заботятся об аппаратной части смартфона. Так, и у Android, и на iOS появились механизмы, способные остановить зарядку, если в зарядном порте обнаружена влага.