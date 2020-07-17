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Судно «Профессор Логачев» проведет морские исследования в рамках проекта Arctic Connect

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Фото: marinetraffic.com
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Группа «Мегафон» и «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию в рамках проекта Arctic Connect. Экспедиция стартует 5 августа 2020 года в Мурманске на научно-исследовательском судне «Профессор Логачев» и продлится три месяца, протяженность исследуемого участка составит 6500 км, сообщила компания 17 июля.

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Судно пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию», — сказал генеральный директор Мегафона Геворк Вермишян.

Генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков отметил, что в компания имет большой опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке. По его словам, у Росгеологии самый большой в стране флот научно-исследовательских судов, оснащенный современным оборудованием.

«Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», — заключил Горьков.

Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

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