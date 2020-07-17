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Генпрокурор потребовал улучшить систему борьбы с киберпреступлениями в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал усовершенствовать систему профилактики и раннего выявления киберпреступлений в стране. Об этом он заявил в пятницу, 17 июля, в ходе заседания Координационного совещания руководителей правоохранительных органов России по вопросу пресечения преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

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По его словам, за последние пять лет число IT-преступлений выросло в 25 раз. При этом их раскрываемость остается низкой (25%). В первом полугодии текущего года отрицательная тенденция усилилась: число киберпреступлений выросло на 92% и составило 225 тыс., передает ТАСС.

Как отметил Краснов, в данной ситуации требуется эффективная работа со стороны правоохранительной системы. Он также потребовал принять меры по совершенствованию системы выявления преступлений, в которых применяются IT-технологии и фигурирует компьютерная информация.

10 июля в МВД сообщили, что с начала 2020 года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, по словам Краснова, случаи кибермошенничества в стране практически не раскрываются.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, в марте призвал правоохранительные органы выработать систему борьбы с киберпреступлениями. По его словам, нужно проанализировать работу в этой области и создать комплекс мер для противостояния нарушениям.

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