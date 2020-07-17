«ВКонтакте» запустила функцию распознавания неприличных жестов в клипах

В социальной сети «ВКонтакте» появилась функция распознавания неприличных жестов в клипах. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в «Клипах» — сервисе с короткими вертикальными видео, создавать которые может любой пользователь, не обладая даже навыками монтажа или профессиональной техникой. Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом», — говорится в сообщении.

Предполагается, что, если кто-то показывает в клипе неприличный жест, он будет замазан черным прямоугольником. Функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой можно управлять съемкой с помощью движения рук.

Сервис «Клипы» представляет собой бесконечную ленту с короткими вертикальными видео. Среди особенностей сервиса AR-эффекты и управление съемкой с помощью жестов. За первые месяцы работы сервиса «Клипы» собрали 3 млрд просмотров. В среднем за сутки клипы собирают по 183 млн просмотров и 6,5 млн отметок «Нравится».

Ранее, 13 июля, стало известно, что «ВКонтакте» обновила музыкальные рекомендации.