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Сельский клуб построят к ноябрю в башкирском Ябалаково

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Фото: ИА Башинформ.рф/bashinform.ru
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В селе Ябалаково Илишевского района Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» возводят новый сельский клуб, рассчитанный на 300 посадочных мест. В этом же здании расположится библиотека и детская музыкальная школа. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь. В настоящее время строители завершают кладку стен, занимаются кровельными работами. Одновременно закупается необходимое оборудование, мебель и музыкальные инструменты, сообщает ИА «Башинформ».

«Уверен, мы вовремя справимся с поставленной задачей, — заявил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин. — Для этого имеются все основания. Стройматериалами и квалифицированными кадрами обеспечены полностью».

В Республике Башкортостан на реализацию национальных проектов в этом году планируют потратить 31,1 млрд рублей. Средства пойдут на нацпроекты «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Здравоохранение». Из общей суммы в 31,1 млрд рублей 20 млрд выделит федеральный бюджет.

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