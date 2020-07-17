Сельский клуб построят к ноябрю в башкирском Ябалаково

В селе Ябалаково Илишевского района Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» возводят новый сельский клуб, рассчитанный на 300 посадочных мест. В этом же здании расположится библиотека и детская музыкальная школа. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь. В настоящее время строители завершают кладку стен, занимаются кровельными работами. Одновременно закупается необходимое оборудование, мебель и музыкальные инструменты, сообщает ИА «Башинформ».

«Уверен, мы вовремя справимся с поставленной задачей, — заявил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин. — Для этого имеются все основания. Стройматериалами и квалифицированными кадрами обеспечены полностью».

В Республике Башкортостан на реализацию национальных проектов в этом году планируют потратить 31,1 млрд рублей. Средства пойдут на нацпроекты «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Здравоохранение». Из общей суммы в 31,1 млрд рублей 20 млрд выделит федеральный бюджет.