Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мурашко назвал долю заполненных реанимационных коек для больных COVID-19
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Общество
Песков заявил о блестящей работе системы «президент — правительство» в России
Мир
Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Общество
Регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 наметили на август

В объединении рода Романовых допустили захоронение останков детей Николая II в 2021 году

0
Фото: ТАСС/РГАСПИ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки детей последнего российского императора Николая II цесаревича Алексея и великой княжны Марии могут быть захоронены в 2021 году. Об этом 17 июля заявила председатель объединения княгиня Ольга Андреевна.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Мы хотим, чтобы (цесаревич Алексей и великая княжна Мария) были похоронены рядом со своими родителями и сестрами. Мы всегда мечтали о том, чтобы они были погребены в Петропавловском соборе», — приводит ее слова ТАСС.

По словам княгини, в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, захоронение может состоятся в 2021 году. Таким образом можно отметить 103-ю годовщину их гибели.

Летом 2019 года появились сообщения об исчезновении останков Алексея и Марии, однако в Русской православной церкви эту информацию опровергли.

44 костных фрагмента Алексея и Марии были найдены в Поросенковом Логу под Екатеринбургом в 2007 году. Их подлинность подтвердили многочисленные экспертизы. По его словам, в 2015 году РПЦ не признала останки и потребовала передать себе, поместила в специальные небольшие гробики в Новоспасском монастыре.

Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими. В 1998 году фрагменты тел захоронили в усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В 2007 году была найдена другая часть останков, о которой рассказывалась выше.

В июле 2018 года СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что останки, найденные как в 1991-м, так и в 2007 году, принадлежат членам царской семьи и их окружению.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020