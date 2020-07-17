В объединении рода Романовых допустили захоронение останков детей Николая II в 2021 году

Останки детей последнего российского императора Николая II цесаревича Алексея и великой княжны Марии могут быть захоронены в 2021 году. Об этом 17 июля заявила председатель объединения княгиня Ольга Андреевна.

«Мы хотим, чтобы (цесаревич Алексей и великая княжна Мария) были похоронены рядом со своими родителями и сестрами. Мы всегда мечтали о том, чтобы они были погребены в Петропавловском соборе», — приводит ее слова ТАСС.

По словам княгини, в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, захоронение может состоятся в 2021 году. Таким образом можно отметить 103-ю годовщину их гибели.

Летом 2019 года появились сообщения об исчезновении останков Алексея и Марии, однако в Русской православной церкви эту информацию опровергли.

44 костных фрагмента Алексея и Марии были найдены в Поросенковом Логу под Екатеринбургом в 2007 году. Их подлинность подтвердили многочисленные экспертизы. По его словам, в 2015 году РПЦ не признала останки и потребовала передать себе, поместила в специальные небольшие гробики в Новоспасском монастыре.

Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими. В 1998 году фрагменты тел захоронили в усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В 2007 году была найдена другая часть останков, о которой рассказывалась выше.

В июле 2018 года СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что останки, найденные как в 1991-м, так и в 2007 году, принадлежат членам царской семьи и их окружению.