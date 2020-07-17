Nissan выпустил самый маленький в линейке бренда кроссовер

Японская компания Nissan представила новый компактный кроссовер Magnite, который является самым маленьким «паркетником» бренда. Об этом 17 июля пишет «Авторевю».

Автомобиль построен на модульной платформе CMF-A. Базовым двигателем стал 72-сильный бензиновый трехцилиндровый мотор объемом один литр. Кроме того, модель оснастили турбодвигателем мощностью 95 л.с. Коробок передач предусмотрено три: механическая, роботизированная и вариатор. Привод только передний.

В список оборудования входит круиз-контроль, система кругового обзора, автоматический климат-контроль и мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.

Первой страной, в которой появится Nissan Magnite, станет Индия. Стоимость автомобиля здесь составит 525 тыс. рупий (480 тыс. рублей). В дальнейшем географию поставок модели планируется расширить.

15 июля сообщалось, что Nissan провела презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.