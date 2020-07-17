Композитор Алексей Рыбников отмечает 75-летие. На счету народного артиста России симфоническая, хоровая, камерная музыка, более 150 работ для кинематографа. Рыбников написал музыкук фильмам «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось...». Широкую известность ему принесла рок-опера «Юнона и Авось», поставленная Марком Захаровым на сцене театра им. Ленинского комсомола. Сейчас в работе музыкальная драма «Война и мир». Рыбников надеется выпустить новое произведение осенью.