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MINI представила в России обновленный кроссовер Countryman

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Фото: BMW Group
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Британская компания MINI представила на российском рынке обновленный кроссовер Countryman. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба бренда. Стоимость автомобиля начинается от 2,2 млн рублей.

Самое главное изменение во внешности модели — новые светодиодные фары, которые входят теперь в базовую комплектацию. Кроме того, автомобиль обзавелся видоизмененной решеткой радиатора, задними фонарями со светодиодными элементами и фирменным узором британского флага. Изменилась также форма переднего и заднего бамперов.

В салоне появилась цифровая приборная панель, которая также устанавливается на хетчбэк MINI John Cooper Works GP и электрокар MINI Cooper SE.

В качестве опции доступны адаптивные светодиодные фары с матричной секцией дальнего света. Автоматическая корректировка формы пучка помогает защищать от ослепления водителей встречных и попутных автомобилей, а также подсвечивать обочину при повороте и адаптировать свет фар под погодные условия.

На обновленный MINI Countryman устанавливается 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с. и 150-сильный дизельный двигатель объемом 2 л.

Кроме того, кроссовер оснащается двухлитровым силовым агрегатом мощностью 192 л.с., а также 306-сильным мотором. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.

15 июня сообщалось, что Mini планирует до 2024 года представить два новых кроссовера.

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