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Без берегов: катастрофическое наводнение в Индонезии

Более 30 человек погибли, тысячи лишились крова
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Продолжительные ливни в индонезийской провинции Южный Сулавеси привели к катастрофическому паводку. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Самый мощный удар стихия нанесла по округу Северный Луву, где после начавшегося 13 июля наводнения несколько тысяч человек вынуждены укрываться во временных убежищах
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Деревня Радда, как и большинство других сельских поселений в провинции Южный Сулавеси, почти полностью затоплена
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Жители деревни Масамба спасаются от стихии бегством. Им предстоит добраться до одного из 20 лагерей беженцев, развернутых властями
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
В настоящее время известно о 32 погибших в результате наводнения, 69 человек числятся пропавшими без вести
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Затоплено почти 5000 домов, жители пытаются спасти хотя бы что-то из имущества
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Из зоны бедствия уже эвакуированы более 15 тыс. человек. Активную помощь спасателям оказывают местные волонтеры
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Из-за нехватки палаток в лагерях беженцев приходится ставить импровизированные тенты
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
С детьми из затопленных деревень работают психологи-волонтеры, старающиеся помочь побороть испытанный стресс
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Потоки грязи сделали практически невозможным использование автомобильного транспорта
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Мобильный телефон и два пакета мелкой утвари — вот всё, что удалось спасти из дома этому жителю деревни Радда
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Наводнение в Индонезии
Фото: Getty Images/Hariandi Hafid/SOPA Images/LightRocket
Спасательные операции осложнены и требованием соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В Индонезии зафиксировано более 80 тыс. случаев коронавирусной инфекции
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