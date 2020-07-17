Запрет на массовые мероприятия продлили в Липецкой области

В Липецкой области до конца июля продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующий документ подписал губернатор Игорь Артамонов.

Изменения внесены в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». В регионе до 21 июля останется под запретом проведение зрелищных, культурных, спортивных, рекламных, выставочных и иных массовых мероприятий. Об этом пишет GOROD48.

Пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков пояснил, что продление запрета не связано с возможным переходом Липецкой области к третьему этапу снятия ограничений. Решение по этому вопросу будет приниматься на следующей неделе.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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