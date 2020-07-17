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Пять очагов заболевания бруцеллезом выявили в Оренбуржье

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В Оренбургской области введен карантин на территориях, где выявили бруцеллез у крупного рогатого скота. Россельхознадзор сообщает о пяти очагах заболевания.

По данным ведомства, заболевшие животные обнаружены в селе Тамсыдай, поселке Димитровском, хуторе Чулошникове и селе Ветлянка. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». На местные хозяйства наложен карантин.

Местным жителям запрещено держать больных животных в стадах, перегруппировывать стадо, сдавать животных на скотоприемные базы или продавать. Также на неблагополучных территориях запрещено проводить ярмарки и выставки, а также вывоз села и соломы. Потреблять воду из непроточных водоемов, которые больной скот использовал для водопоя, запрещено.

В конце июня вспышку бруцеллеза зафиксировали под Тамбовом. Это четвертый случай заболевания в регионе с начала года.

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