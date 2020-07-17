10 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту

С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года проехали 10 млн машин. Об этом сообщило ФКУ Упрдор «Тамань» в пятницу, 17 июля.

В это число входит 130 тыс. автобусов и 1,3 млн грузовиков, говорится в сообщении.

Транспортный поток в сторону Крыма превысил поток в обратном направлении на 9%.

В период летних отпусков транспортный поток на Крымском мосту увеличивается. По опыту прошлых лет, самым интенсивным движение становится в августе.

30 июня по Крымскому мосту открыли грузовое железнодорожное движение. Грузовые составы отправились с материка и из Крыма одновременно и встретились под аркой. Пропускная способность нового перехода предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки, что даст возможность перевозить 13 млн т грузов в год.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение машин по мосту открыто в мае 2018 года.