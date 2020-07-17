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ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»
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ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Кузнецкий мост». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 июля на сайте регулятора.

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«Основанием для аннулирования лицензии <…> послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством в банк будет назначена ликвидационная комиссия. Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 июля «Кузнецкий мост» занимал 362-е место по величине активов в банковской системе РФ.

Ранее, 14 июля, стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Кроме того, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

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