ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.

По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Кроме того, в сообщении отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышала стоимость имущества.

«Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество «Народный банк Тувы», регистрационный номер Банка России 1309, дата регистрации — 28 декабря 1990 года», — говорится в сообщении Центробанка.

По величине активов кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе Российской Федерации.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.