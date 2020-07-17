60% российских фирм не получили скидок на аренду в карантин

Более 60% российских фирм не получили скидок на аренду во время карантина, несмотря на рекомендации правительства. Треть предпринимателей получила полный отказ в льготах, говорится в результатах опроса, проведенного «Опорой России». Об отсрочке или временном освобождении от выплат смогла договориться только половина бизнесменов. Более того, некоторые фирмы столкнулись с повышением арендной платы. 10% пришлось расторгнуть договор. Однако Минэкономразвития с данными опроса не согласилось — по их словам, большинство владельцев площадей уже пошли на уступки бизнесу. По данным ведомства, 90% частных арендодателей снизили или отменили плату за недвижимость.