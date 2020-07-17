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В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются почти 272 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются почти 272 тыс. человек. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 271 705 [человек]», — сообщили в ведомстве.

В общей сложности, было проведено боле 24,3 млн тестов на коронавирус, из которых 311 тыс. — за последние сутки.

Накануне сообщалось о 273,6 тыс. человек, находящихся под наблюдением из-за COVID-19.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России, по данным портала стопкоронавирус.рф на 17 июля, зарегистрировано 752 797 подтвержденных случаев инфекции, скончались в результате заражения 11 937 человек, выздоровели 531 692 пациента.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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