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В Гонконге обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

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Фото: twitter.com/hkpoliceforce
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В Гонконге в пятницу, 17 июля, в материковой части города успешно обезвредили американскую авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

«Бомба была сильно повреждена и находилась в нестабильном состоянии. Ее нельзя было безопасно перемещать в другое место», — пояснил старший суперинтендант Алик Маквиртер.

Снаряд длиной около 1 м и весом 45 кг был обнаружен в четверг на месте старого аэропорта Кайтак, закрытого в 1998 году. Из опасной зоны эвакуировали 2,3 тыс. человек. Была закрыта ближайшая станция метро.

«Наша команда работала всю ночь и смогла осуществить успешное разминирование, несмотря на неблагоприятную погоду», — добавил Маквиртер.

В Гонконге уже неоднократно находили и разминировали крупные старые бомбы американского производства. Они сбрасывались в период японской оккупации бывшего британского анклава, который продолжался с декабря 1941 по 1945 год.

29 марта в Брянской области под городом Карачевом нашли ржавую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Вес снаряда составлял 25 кг.

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