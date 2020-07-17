Более 90 человек участвуют в тушении пожара в жилом доме в Самаре

Более 90 человек участвуют в тушении пожара, который произошел в жилом двухэтажном доме в Самаре в ночь на 17 июля. Об этом региональное управление МЧС России сообщило на своем сайте.

Информация о пожаре поступила в 1:35 по местному времени (0:35 мск). Площадь пожара составляет 200 кв. м, в настоящее время огонь локализован, однако горит кровля и существует вероятность распространения пожара на соседний дом.

Возгоранию присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Всего к тушению дома привлечены 92 человека.

Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие. По информации телеканала РЕН ТВ, пострадали два человека: один надышался дымом, а второй получил травмы после того, как выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.

Ранее 16 июля сообщалось, что пожарно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на производственном здании в городе Кургане. Площадь пожара составляет 1000 кв. м.