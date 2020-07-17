Пострадавшего от удара молнии вратаря выписали из больницы

Вратарь Иван Заборовский из клуба «Знамя Труда», выступающего в третьем дивизионе, в которого в начале июля на тренировке попала молния, выписан из больницы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает rg.ru

Эту информацию изданию подтвердил генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров.

«Да, Иван выписан из больницы», — сказал он.

Родители 16-летнего футболиста и его лечащий врач воздерживаются от общения с журналистами.

Иван, которого поддержали многие вратари, в том числе клубов Российской премьер-лиги, надеется, что в ближайшее время вновь сможет тренироваться.

5 июля молния попала во вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки. В этот момент не было грозы или ливня, а стояла сухая пасмурная погода. Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали «скорую», а тренер Антон Басов до приезда медиков сделал Заборовскому искусственное дыхание и запустил сердце, сделав непрямой массаж. Затем спортсмена вертолетом доставили в детскую областную больницу города Люберцы.