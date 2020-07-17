Список дорог для ремонта в 2022 году утвердили в Сочи

В Сочи определили дороги для ремонта по нацпроекту в 2022 году. По итогам общественных обсуждений было решено обновить 68 улиц на общую сумму 830 млн рублей. В Центральном районе приведут в порядок 10 улиц, в Хостинском – 6. В Адлере займутся дорожным покрытием на 11 улицах, в Лазаревском районе ремонт пройдет на 41 объекте.

«Приоритетом выбора улиц для ремонта по нацпроекту в 2022 году стали многочисленные обращения жителей города Сочи, письма администраций сельских округов, предписания ГИБДД по городу Сочи, а также заявки, оставленные на сайте dorogisochi.ru», – отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В 2021 году в Сочи отремонтируют 69 магистралей общей протяженностью 61,78 км, напоминают «Кубанские новости». В этом году работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены раньше срока.