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Отец Насти Тропицель обвинил в смерти дочери ее бойфренда

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Фото: instagram.com/nastyatropi
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Отец погибшей на Бали блогера Насти Тропицель Андрей назвал новую возможную причину гибели дочери. По его словам, бойфренд девушки мог подсыпать ей наркотики.

По его словам, оказавшись на Бали, его дочь попала под дурное влияние своих друзей. Они фактически жили за ее счет, а возлюбленный Насти 30-летний Виктор даже продолжал брать плату с девушки за мотоинструктаж, пишет издание Starhit.

«Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал», — предположил отец погибшей.

Семью 18-летней Тропицель также возмутили откровенные публикации мотоинструктора об интиме с их дочерью. По их словам, он делился подробностями сексуальных сцен, где его дочь якобы связывали.

Родители девушки также заявили о пропаже денег со счетов дочери. По их словам, активное списывание началось уже после смерти Насти. Кроме того, в ее багаже, который привезли к ним домой, не было дорогой брендовой одежды и 3 млн рублей.

О смерти Тропицель стало известно 21 июня. Она находилась на Бали и попала в ДТП на своем мотоцикле. Из-за эффекта вобблинга транспортное средство вышло из-под контроля и девушка врезалась в бордюр. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте.

Позже друзья Тропицель рассказали, что накануне происшествия она переживала из-за разговора с отцом. По ее словам, он не поддерживал образ жизни дочери и призывал заняться серьезным делом.

Девушку кремировали в Индонезии, а после доставили прах в Петербург.

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