Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост. Об этом он сообщил в соцсети Facebook 16 июля.

«Сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришел сюда в 2014 году, <...> все эти годы делал всё, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость», — написал он.

Витренко отметил, что оставил в «Нафтогазе» «большие наработки и деньги от «Газпрома», и пожелал руководству компании и государства компетентности и порядочности в их использовании на благо граждан Украины.

В конце 2018 года стало известно о противоречиях, которые возникли у Витренко и главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, в частности, в вопросах реформирования компании и кадровой политики.

13 мая 2020 года Витренко написал в Facebook, что получил уведомление о сокращении своей должности, что означает увольнение через два месяца. Он заявил, что решение принимал Коболев, и оно связано с тем, что тяжба с «Газпромом», за которую он отвечал, потеряла свою важность.

«Нафтогаз Украины» — монополист по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В его состав входят крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия Украины.